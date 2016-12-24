История подарка, который соединил МГУ им. Н. П. Огарева и Донбасс

Студенты 3 курса специальности «Актерское искусство» и заместитель директора по учебной работе института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева Елена Антипкина создали медиа-проект ко Дню памяти и скорби. Ребята записали видео со стихами из сборника «Сезон градов» поэтессы и писательницы из Донецкой Народной Республики (ДНР) Ирины Горбань.

Отправной точкой проекта, который соединил Мордовию и Донбасс (Луганск и Донецк), стала «Мастерская новых медиа» и игра «Тайный Санта». Перед Новым годом в Москве собрались более сотни ребят-медийщиков из разных городов России, чтобы получить опыт в области интернет-коммуникаций, были также группы из ДНР и ЛНР. На заключительном ужине участники предложили поиграть в «Тайный Санта». Суть – подготовить подарок человеку, которого выбрала система из списка тех людей, которые желают получить сюрприз. Так, депутату Народного Совета ДНР Анастасии Селивановой выпала заявка от заместителя директора по учебной работе института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева Елены Антипкиной.

«В анкете не было ни фото, ни возраста, ни города. Но была информация с пожеланием подарка: «Дорогой Санта, привет! Очень рада познакомиться с тобой и хочу подарок, который будет напоминать о тебе».

Для сюрприза депутат выбрала коробочку конфет «Вечерний Донецк» от кондитерской фабрики «Донко», на обложке которой художник Александр Болотов запечатлел набережную. Также девушка приложила набор фото-открыток о Донецке и сборник стихов народной поэтессы Ирины Горбань «Сезон Градов».

«Размышляя о том, что может напоминать о Донбассе, я сразу подумала о розах и терриконах, наших людях, их трудолюбии, мужестве и преданности родной земле… И мне очень хотелось, чтобы мой получатель «почувствовал нас», - заметила депутат Народного Совета ДНР.

Так сборник попал в руки Елены Антипкиной. Когда она открыла книгу, сразу поняла сколько смысла души и боли в него вложил незнакомый человек, который выбирал подарок для нее.

«Чувства переполняли. Очень захотелось передать людям наше тепло и поддержку, которым сейчас так сложно! Я предложила студентам-актерам самим сделать выбор и прочитать стихи Ирины Горбань. С преподавателем по сценической речи Игорем Дьячковым взялись за работу. Некоторые студенты, когда мы записывали стихи, не сразу могли начать из-за нахлынувших эмоций», - сказала заместитель директора по учебной работе.

Елена Антипкина поделилась еще одним удивительным фактом. Заместителя директора пригласили на премьерный показ в Молодежный театр ТНБ, где работала выставка «Донбасс: назад в будущее». На ней представили свои работы фотокорреспонденты Донбасса, с которыми Елена Антипкина также познакомилась на Мастерской новых медиа.

«Организаторы выставки постарались. От атмосферы и фотографий эмоции накрывали. И тогда я поняла: «Вот оно, недостающее звено! Именно здесь нужно снимать!» Мы со студентами записывали стихи не для кого-то незнакомого и далекого, а для СВОИХ, которых так хочется поддержать», – отметила Елена Антипкина.

Посмотрите видео ребят и ощутите их эмоции здесь: https://vk.com/don_blond?w=wall16458831_11587