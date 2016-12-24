Президент России отметил труд пятерых жителей Мордовии

День России
Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден тракторист общества с ограниченной ответственностью «Агро-Мир» Анатолий Петрович Дворников.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также награжден машинист экскаватора акционерного общества «Ельниковская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» Михаил Владимирович Кирдяшкин.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:
- птицеводу открытого акционерного общества «Птицефабрика «Атемарская» Марии Васильевне Безиной;
- механизатору общества с ограниченной ответственностью «Аксел» Виктору Владимировичу Швецову.
Также распоряжением Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю главного редактора государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Редакция газеты «Мокшень правда» Николаю Михайловичу Лобанову.
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