Президент России отметил труд пятерых жителей Мордовии

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден тракторист общества с ограниченной ответственностью «Агро-Мир» Анатолий Петрович Дворников.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также награжден машинист экскаватора акционерного общества «Ельниковская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» Михаил Владимирович Кирдяшкин.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:

- птицеводу открытого акционерного общества «Птицефабрика «Атемарская» Марии Васильевне Безиной;

- механизатору общества с ограниченной ответственностью «Аксел» Виктору Владимировичу Швецову.

Также распоряжением Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю главного редактора государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Редакция газеты «Мокшень правда» Николаю Михайловичу Лобанову.