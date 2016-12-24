МВД по РМ опубликовало видео с тройного ДТП на трассе «Саранск - Сурское - Ульяновск»

Репортер

Здесь 22 июня произошла дорожная авария с участием трех транспортных средств - двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109.

По предварительным данным 2 человека погибли, несколько получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники различных служб. Движение по данному участку дороги приостановлено.

Видео можно посмотреть здесь.

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