В Мордовии в дорожной аварии погибли два человека

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 июня на 40 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Чамзинском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109.
По предварительным данным 2 человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники различных служб. Движение по данному участку дороги приостановлено.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и предлагают водителям объезд по двум направлениям:
1) автодорога «Чамзинка - Отрадное - Б. Ремезенки»
2) от Чамзинского кольца по автодороге «Саранск - Сурское - Ульяновск - Б. Березники - Саранск».
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