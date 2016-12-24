В Мордовии в дорожной аварии погибли два человека

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 22 июня на 40 км автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Чамзинском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109.

По предварительным данным 2 человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники различных служб. Движение по данному участку дороги приостановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и предлагают водителям объезд по двум направлениям:

1) автодорога «Чамзинка - Отрадное - Б. Ремезенки»

2) от Чамзинского кольца по автодороге «Саранск - Сурское - Ульяновск - Б. Березники - Саранск».