Благодаря нацпроекту в Мордовию поступило 4 передвижных стоматологических комплекса

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Мордовия получила 4 передвижных стоматологических комплекса для оказания медицинской помощи населению в отдаленных районах.

Эти комплексы выезжали и в Ульяновскую область, в места боевого слаживания бойцов, призванных для участия в СВО из нашей республики. 389 выездов мобильные комплексы совершили по Мордовии, оказывая медицинскую помощь жителям сел, которым трудно добраться до районных центров или Саранска.

Только первым стоматологическим отделением республиканской поликлиники было совершено 247 таких выездов.

При поддержке руководства региона для Мордовской республиканской стоматологической поликлиники было приобретено самое современное рентгеновское оборудование и 10 новых стоматологических установок. Отметим, что в 2023 году медучреждению исполняется 76 лет.