На нефтебазе в Саранске прошли тактико-специальные учения по пресечению террористического акта

20-21 июня Оперативным штабом в Республике Мордовия проводились тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на нефтебазе в Саранске.

По замыслу мероприятия вооруженный мужчина проник на территорию объекта, ранил охранника и захватил в заложники 5 человек из числа работников предприятия.

С преступником, который потребовал предоставить деньги и автобус, велись переговоры. В случае их невыполнения он угрожал расправой над заложниками и подрывом емкостей с нефтепродуктами.

В результате боестолкновения террорист был обезврежен, его пособник задержан, заложники освобождены.

На месте происшествия отрабатывалось согласованность и оперативность действий подразделений государственных и правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан, своевременной эвакуации населения с территории, прилегающей к месту чрезвычайной ситуации, первоочередные меры по пресечению террористического акта.

В целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, оперативным штабом отрабатывались вводные задачи, устанавливался «красный уровень» террористической опасности и проводилась контртеррористическая операция.

Все поставленные в ходе учения цели успешно достигнуты.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам:

УФСБ – 28-28-28, 28-88-88

МВД – 47-77-71 или 112.



