В Саранске прошел первый в республике мастер-класс по флористике

Восточная мудрость гласит: «Если хочешь быть счастливым всю жизнь – выращивай цветы». Кажется, именно этой философией вдохновилась руководитель студии флористики и декора Светлана Вдовина.



Индивидуальный предприниматель без малого 10 лет занимается созданием букетов и знает все о флористике. Именно она стала модератором самого красивого мастер-класса уходящего июня, который прошел на площадке Центра «Мой бизнес».



Более 10 представительниц прекрасной половины человечества, а по совместительству еще и успешных бизнес-леди встретились, чтобы обменяться опытом и узнать что-то новое из мира цветов.

Собрать всех вместе удалось благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.

«Это действительно уникальная возможность, чтобы пообщаться и улучшить навыки в работе. Я рада, что нам удалось провести это мероприятие. Участницы буквально заряжают своей энергетикой, и в процессе сбора композиций аудитория наполнилась не только ароматом цветов, но и хорошим настроением, которое мы создали сообща» - поделилась впечатлениями Светлана.



В течение нескольких часов девушки творили красоту. Из одинакового набора цветов и зелени они создали совершенно разные букеты. Композиции получились с индивидуальным взглядом и собственной философией.



И хоть известный поэт и художник Малькольм де Шазаль однажды сказал, что у цветов не бывает будней, они всегда одеты празднично, но участницам мастер-класса все же удалось подобрать для них нарядное оформление.