16-летний юнец из Рузаевки попал под уголовное преследование за мошенничество

В Мордовии сотрудниками полиции установлен несовершеннолетний курьер, забиравший деньги у пожилых граждан под предлогом материальной помощи родственникам после ДТП.

По информации МВД по РМ, 16-летний житель Рузаевки в одном из мессенджеров нашел информацию о возможности дополнительного заработка. Он связался с «работодателем», который объяснил суть обязанностей - требовалось подъезжать по определенным адресам, забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на нужные счета, оставляя себе от каждой суммы 5%.

Несовершеннолетний «гонец», конечно, знал о преступной схеме обмана стариков, когда им по телефону рассказывают о ДТП с участием их родственника и выманивают большие деньги под предлогом возмещения вреда пострадавшим.

В результате от действий несовершеннолетнего юнца пострадали 5 жителей Рузаевского района и двое пожилых людей из Чувашской республики. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. При этом более 70 тысяч он забрал себе в качестве заработка.

В ходе комплекса проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ задержали «курьера» по месту его жительства. Вину в содеянном он признал.

В настоящее время устанавливается причастность к указанным преступлениям двух знакомых подростка, а также возможное совершение ими аналогичных фактов на территории региона.