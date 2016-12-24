Саранск присоединился к акции «Огненные картины войны»

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в центре Саранске состоялась Международная акция «Огненные картины войны». В 20:00 на Площади Победы в память о защитниках Отечества двумя тысячами свечей засияло изображение Ордена Отечественной войны.

Тематика выбрана не случайно. Таким Орденом награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота и партизанских отрядов, проявившие в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск.

В акции приняли участие ветераны войны и труда, представители Молодежного парламента при Государственном Собрании РМ, Молодежного Правительства РМ, общественных организаций, волонтеры, поисковики, жители и гости столицы Мордовии и т.д.

«Государственный комитет по делам молодежи и партия «Единая Россия» очень правильно делают, что объединяют вокруг этой акции молодое поколение, потому что мы живы, пока жива память. И важно эту память сохранить. Важно воспитывать в молодежи чувство гордости за нашу Родину и за тех бойцов, которые защищали и сейчас защищают наши границы и мирное небо», - отметила первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. После завершения мероприятия представители общественных, молодежных, ветеранских организаций республики возложили цветы к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы войны.



«Мы с супругом проходили мимо, увидели горящие свечи и решили тоже поучаствовать в акции. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. На поле боя погиб и мой дед - Василий Васильевич Петров. Такие проникновенные патриотические мероприятия показывают, как важно помнить подвиги наших героев. И душа радуется, что среди присутствующих очень много молодежи», - сказала жительница Саранска Ольга Моралина.

Напомним, акция «Огненные картины войны» ежегодно проходит во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях. Саранск присоединился к ней в третий раз.