Обращение Главы Мордовии по случаю Дня памяти и скорби

Уважаемые жители Мордовии!

82 года назад без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 22 июня 1941 года стало самой страшной и трагической датой в истории нашей страны. Этот день - незаживающая рана и щемящая сердце боль.

Крепкой и непробиваемой броней на защиту Родины встал многонациональный народ нашей страны. Все понимали, что без единения, консолидации всех сил, не будет долгожданной Победы. Выстояли, отразили жестокие удары нацистов, избавили мир от фашизма и гитлеровского рабства, выдержали все тяготы и испытания, боль и горечь потерь. Мы никогда не забудем отвагу и беспримерное мужество солдат, офицеров, тружеников тыла. Свято чтим память миллионов павших бойцов и невинно погибших мирных жителей – стариков, женщин, детей.

Сегодня наша страна снова противостоит злу. Идет борьба за память наших предков, за право жить в свободной стране и за справедливость. В эти дни, как и в сороковые годы, лозунг «Всё для фронта – всё для Победы!» для нас священен.

Низкий поклон и безмерная благодарность поколению победителей за героизм и стойкость! Ваш подвиг живет в наших сердцах!



Глава Республики Мордовия А. Здунов