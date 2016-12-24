В Саранске заключили под стражу уроженку Украины, которую поймали на шпионаже

По информации из Ленинского районного суда Саранска, ходатайство следователя УФСБ по РМ об избрании в отношении 30-летней уроженки Украины Н.Харченко меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.

Женщина была задержана сотрудниками УФСБ по РМ, когда была установлена ее причастность к совершению государственной измены в интересах Службы безопасности Украины. Как сообщалось, она осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ. При этом она полностью осознавала возможность их использования против безопасности Российской Федерации.

В ходе судебного заседания стало чуть больше известно о личности задержанной. Харченко приехала в Мордовию в апреле 2022 года в экстренном порядке из Донецкой народной республики. Она обратилась в ММО МВД России «Краснослободский» с заявлением об установлении ее личности в связи с потерей паспорта Украины.

После установления личности и принесения женщиной Присяги гражданина Российской Федерации, в декабре 2022 года ей был выдан российский паспорт. Но она вынашивала планы вернуться на территорию Украины или Европейского союза.

Допрошенная в качестве обвиняемой Харченко свою причастность к инкриминируемому ей деянию не отрицала. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для по 18 августа 2023 года включительно. Заметим, что за государственную измену предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.