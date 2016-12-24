В райцентре Ковылкино преобразится Центральная площадь

«Ваши парни отдали за Родину самое ценное – жизнь»
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Ковылкино ускоренными темпами продолжается благоустройство Центральной площади и примыкающего к ней сквера по улице Щорса.
Райцентр - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. На реализацию проекта благоустройства «Большая река – связь времен» выделен грант в размере 80 млн руб.
Строители завершили демонтаж асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, поребриков и ограждений. Заканчивается укладка новой плитки на территории у входа в Центральный парк. Ранее произведена укладка канализационных сетей, монтаж колодцев. Проводится запуск водопроводных сетей.
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В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
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