Пенсионер из Саранска позволил жуликам украсть у себя более 1 миллиона рублей

64-летний потерпевший рассказал в полиции, что 19 июня ему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил о мошеннических атаках на банковские счета жителя Саранска. Для блокировки счетов пенсионеру требовалось скачать на смартфон приложение по определенной ссылке. Стоит ли говорить, что это приложение на самом деле являлось программой удаленного управления смартфоном.

Пожилой человек выполнил все указания собеседника, а махинаторы получили дистанционный доступ к мобильному телефону жертвы, чем сразу и воспользовались - похитили с двух счетов 1 миллион 254 тысяч рублей.

На следующий день мужчина проверил свои сбережения и понял, что все деньги уплыли в неизвестном направлении. Последовало заявление в полицию.

МВД по РМ настоятельно рекомендует гражданам не устанавливать на свой смартфон никакие приложения по просьбе неизвестных лиц, даже если эти программы находятся на легальных интернет-ресурсах.