В Мордовии начальник над иностранными работниками пытался дать взятку сотруднику миграционной службы

По информации Следственного комитета по РМ, в Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за попытку подкупить сотрудника миграционной службы. Задержанному жителю Воронежа вменяют статью о даче взятки, по которой можно загреметь на зону вплоть до восьми лет.

По данными следствия, 16 июня в столице Мордовии подозреваемый в служебном кабинете пытался передать взятку сотруднику отдела миграционного контроля УВМ МВД по РМ. За 20 тысяч рублей он пытался урегулировать вопрос о непривлечении иностранных граждан, работающих под его руководством на строительстве частных объектов, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Сотрудник от получения денег отказался, а фигуранта дела задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.

Как отмечается, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.