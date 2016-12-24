В Мордовии начальник над иностранными работниками пытался дать взятку сотруднику миграционной службы

В республике растут инвестиции в основной капитал
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
По информации Следственного комитета по РМ, в Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за попытку подкупить сотрудника миграционной службы. Задержанному жителю Воронежа вменяют статью о даче взятки, по которой можно загреметь на зону вплоть до восьми лет.
По данными следствия, 16 июня в столице Мордовии подозреваемый в служебном кабинете пытался передать взятку сотруднику отдела миграционного контроля УВМ МВД по РМ. За 20 тысяч рублей он пытался урегулировать вопрос о непривлечении иностранных граждан, работающих под его руководством на строительстве частных объектов, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Сотрудник от получения денег отказался, а фигуранта дела задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.
Как отмечается, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года