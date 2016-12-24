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20 июня в Саранске под председательством прокурора республики Сергея Лапина состоялось расширенное заседание коллегии, на котором рассматривались вопросы эффективности исполнения региональными органами власти и местного самоуправления законодательства об опеке и попечительстве над несовершеннолетними.
Как прозвучало на коллегии, в настоящее время в Мордовии более тысячи детей остаются без попечения родителей. В свою очередь, принимаемые меры стимулирования граждан к семейному устройству детей-сирот привели к сокращению на 18 % числа несовершеннолетних, воспитывающихся в интернатных учреждениях - с 210 в 2018 году до 171 в 2023 году.
При этом, в республике снижается и количество родителей, лишенных родительских прав.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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