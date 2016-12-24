Полицейские задержали виновника ножевой атаки в Саранске

Как сообщает МВД по РМ, 20 июня в дежурную часть полиции в столице Мордовии поступило сообщение из больницы о двух пациентах с проникающими колото-резаными ранениями - в медицинское учреждение были доставлены двое мужчин, 1987 и 1990 годов рождения.

В ходе выяснения обстоятельств оперативники уголовного розыска МВД по РМ установили, что ранения потерпевшим причинил неизвестный мужчина, с которым они находились в одной компании. После произошедшего подозреваемый скрылся.

В результате дальнейшей работы была получена информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мордовии. Во взаимодействии с региональным УФСИН местонахождение беглеца было установлено - он был задержан в поселке Потьма и доставлен в Саранск.

В настоящий момент в отношении 61-летнего жителя Лямбирского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.