Полицейские задержали виновника ножевой атаки в Саранске

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Как сообщает МВД по РМ, 20 июня в дежурную часть полиции в столице Мордовии поступило сообщение из больницы о двух пациентах с проникающими колото-резаными ранениями - в медицинское учреждение были доставлены двое мужчин, 1987 и 1990 годов рождения.
В ходе выяснения обстоятельств оперативники уголовного розыска МВД по РМ установили, что ранения потерпевшим причинил неизвестный мужчина, с которым они находились в одной компании. После произошедшего подозреваемый скрылся.
В результате дальнейшей работы была получена информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мордовии. Во взаимодействии с региональным УФСИН местонахождение беглеца было установлено - он был задержан в поселке Потьма и доставлен в Саранск.
В настоящий момент в отношении 61-летнего жителя Лямбирского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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