В Рузаевском районе благоустроят пляж на Сузгарьевском водоеме

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Одним из победителей конкурса на получение грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стал рузаевский предприниматель, который получит средства на реализацию своего проекта - благоустройства северного берега Сузгарьевского водоема. Работы начнутся уже в июле. Завершить их планируют до конца года.
По проекту предполагается очистить дно водоема, обустроить пляж и обеспечить инфраструктуру. На первом этапе будут закуплены шезлонги, организован прокат катамаранов, лодок, sup-досок. На территории планируется создать игровую и спортивные зоны с детским комплексом и площадками для футбола, волейбола и бадминтона.
«Важно, что вход на пляж никто не ограничит. Он останется свободным. Платить придется лишь за прокат и аренду», – отметил глава Рузаевского района Александр Юткин.
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