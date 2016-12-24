В Саранске мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве родного брата

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По информации Следственного комитета по РМ, в отношении 51-летнего жителя столицы Мордовии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
По данным следствия, утром 15 июня в Саранске в квартире по своему месту жительства подозреваемый нанес один удар ножом 49-летнему родному брату. После этого мужчина вызвал скорую помощь, однако пострадавший скончался до приезда медицинских работников.
В ходе допроса подозреваемый не отрицал свою причастность к убийству. Он пояснил следователю, что преступление им было совершено в ходе совместного с братом распития спиртного и возникшей из-за малозначительного повода ссоры.
Во время проведенного осмотра места происшествия следователи зафиксировали обстановку в квартире и изъяли предполагаемое орудие преступления.
Как отмечается, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
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