В Саранске мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве родного брата

По информации Следственного комитета по РМ, в отношении 51-летнего жителя столицы Мордовии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, утром 15 июня в Саранске в квартире по своему месту жительства подозреваемый нанес один удар ножом 49-летнему родному брату. После этого мужчина вызвал скорую помощь, однако пострадавший скончался до приезда медицинских работников.

В ходе допроса подозреваемый не отрицал свою причастность к убийству. Он пояснил следователю, что преступление им было совершено в ходе совместного с братом распития спиртного и возникшей из-за малозначительного повода ссоры.

Во время проведенного осмотра места происшествия следователи зафиксировали обстановку в квартире и изъяли предполагаемое орудие преступления.

Как отмечается, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.