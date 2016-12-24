В Старом Городе продолжается строительство сельского ДК

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В рамках реализации национального проекта «Культура» в селе Старый Город Темниковского района продолжается строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 120 мест.
Общая площадь объекта составит 458 кв. м. В здании также разместятся библиотека, кабинеты для кружковых занятий, служебные и хозяйственные помещения.
Отметим, что в селе Старый Город проживает 369 человек. Здесь находятся общеобразовательная школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, а культурно-досуговое учреждение отсутствует.
С вводом в эксплуатацию многофункционального здания с современными формами работы жители села получат доступ к качественным услугам культуры. Также его создание позволит сохранить национально-культурные традиции.
В 2022 году проведен 1 этап строительства, а ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2023 года.
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