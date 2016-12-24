Пенсионер из Саранска прогорел на жульнических инвестициях

Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве пришел пожилой местный житель. Мужчина в поисках «финансовых приключений» доверил свои сбережения каким-то интернет-проходимцам.

Как рассказал потерпевший, в начале июня с ним связался сотрудник компании, предлагающей извлечь прибыль при инвестировании денежных средств. Услужливый специалист помог жителю Саранска зарегистрироваться на интернет-платформе организации.

На протяжении нескольких дней пенсионер перечислял свои сбережения на открытый на его имя счет - всего он перевел 110 тысяч рублей. Все складывалось у инвестора нормально, пока ему от брокера не поступило сообщение, что счет будет ликвидирован, а для вывода денег нужно внести еще 250 тысяч рублей. Дескать, потом они ему вернутся в целости и сохранности.

После такого финта заявитель осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД по РМ напоминает жителям региона: перед тем как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высокорискованным даже при наличии безупречной репутации компании.