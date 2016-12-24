Предприниматели и органы власти Мордовии могут поучаствовать в конкурсе «Смарт Диалог»

В России продлен прием заявок на конкурc управленческих практик «Смарт Диалог». Органы власти, представители бизнеса и НКО могут представить свои проекты в области здравоохранения, социальной политики и образования. Заявки принимаются до 30 июня на платформе «Смартека»: rc.smarteka.com/smartDialog

Участвовать в конкурсе могут и уже реализованные проекты, которые показали результаты, а также способствуют достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Решение о продлении приняли организаторы конкурса – Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы» – по причине возросшей активности лидеров проектов в последнюю неделю и запросов на предоставление дополнительного времени на подготовку заявок.

«Сейчас предварительную модерацию прошли 324 заявки, – поделился заместитель операционного директора АСИ Илья Мамыкин. – Среди них много сильных и интересных решений. Например, по направлению «Здравоохранение» – это тюменская практика управления лекарственными препаратами по системе Kanban. По треку «Социальная политика» – московский проект обучения и трудоустройства людей с инвалидностью «Будущее без ограничений», а в направлении «Образование» – проекты Башкирии и Мордовии по повышению качества школьного питания. Еще свыше 870 проектов находятся на стадии заполнения паспорта. За счет продления заявочной кампании авторы могут их доработать, а также успеть подать на конкурс другие управленческие решения».

На сегодняшний день больше всего заявок поступило по направлению «Социальная политика» – 190. Еще 90 заявок – по направлению «Образование» и 44 – «Здравоохранение».

«Петербургский международный экономический форум отчетливо показал, что в России сильно вырос запрос на отечественные идеи, инициативы, особенно в сфере управления, – сообщил директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы» Феликс Гадзаов. – Заявки на «Смарт Диалог» продолжают поступать, и все они имеют стратегически важное значение для развития регионов. Совместно с АСИ мы решили продлить прием практик, чтобы собрать на платформе «Смартека» большую и качественную базу идей по направлениям социальной политики, здравоохранения и образования».

Победители конкурса смогут предложить свои проекты органам власти для внедрения в регионах и даже масштабировать их на всю страну. Всего будет 13 номинаций, которые сформированы на основе популярных запросов граждан в интернете. Например, обеспечение лекарствами, повышение качества работы скорой помощи, комфорт и безопасность в образовательных организациях и т. д. Практики-победители также будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.