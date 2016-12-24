В Саранске за государственную измену задержана уроженка Украины

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, уроженки Украины, причастной к совершению государственной измены в интересах Службы безопасности Украины.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ. При этом она полностью осознавала возможность их использования против безопасности Российской Федерации.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.