В Саранске Оперативный штаб проводит учения по пресечению террористического акта

20-21 июня 2023 года на территории городского округа Саранск проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.

Оперативный штаб благодарит жителей республики за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.