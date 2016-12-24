В Саранске Оперативный штаб проводит учения по пресечению террористического акта

В республике растут инвестиции в основной капитал
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
20-21 июня 2023 года на территории городского округа Саранск проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.
На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.
Оперативный штаб благодарит жителей республики за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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