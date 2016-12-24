В Мордовии шесть дней подряд регистрируют по 1 случаю заболевания коронавирусом

По данным Роспотребнадзора по РМ, за прошедшие сутки в республике зарегистрирован лишь один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такая картина наблюдается в Мордовии на протяжении последних шести дней.

Всего же с начала пандемии диагноз COVID-19 в республике ставили почти 89 тысяч раз.