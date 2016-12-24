В Мордовии рекультивируют свалки

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Мордовии ликвидируют несанкционированную свалку в Рузаевском районе и рекультивируют свалки твердых бытовых отходов в Темниковском и Краснослободском районах.

Срок ликвидации несанкционированной свалки Рузаевского района рассчитан на 2022-2024 гг. Подрядчик завершил работы по устройству стройдвора, перемещению свалочных масс во временные отвалы. Произведен монтаж ограждения, подготовлена площадка под укладку бентонитовых матов, устроено песчаное основание под фундаменты резервуаров. Проведено устройство теплового основания для фундаментов ФМ1, ФМ2. Подготовлена анкерная траншея для последующей укладки бентонитовых матов и устроено песчаное основание под бентонитовый мат.

Рекультивация свалок твердых бытовых отходов в Темниковском и Краснослободском районах завершится в 2024 году.