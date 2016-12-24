В Инсарском районе продолжается строительство и ремонт автодорог

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Так, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в селе Кочетовка завершается ремонт участка автодороги г. Инсар - с. Лухменский Майдан. Продолжаются работы по укладке асфальтового покрытия на дороге в сторону села Шадымо-Рыскино.
Идет ремонт и в самом райцентре по ул. Антропова и Молодежной. Продолжается строительство участка по улице 65 лет Победы. В ближайших планах ремонт по ул. Свентера и пер. Первомайский.
Кроме того, приводится в порядок участок автодороги г. Рузаевка - г. Ковылкино - р.п. Торбеево, проходящий через деревню Александровка Нововерхисского сельского поселения.
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