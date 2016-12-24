В Дубенском районе 65-летний велосипедист погиб под колесами автомобиля пьяного водителя

По информации Госавтоинспекции республики, 17 июня в селе Красино Дубенского района около 22:00 на ул. Центральная 47-летний мужчина на автомашине «УАЗ-220694» без государственных регистрационных знаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате велосипедист скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. У водителя «буханки» установлено алкогольное опьянение (1,045 мг/л), на него составлены соответствующие протоколы.