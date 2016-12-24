В Дубенском районе 65-летний велосипедист погиб под колесами автомобиля пьяного водителя

«Каждый год расширяем линейку органических продуктов»
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
По информации Госавтоинспекции республики, 17 июня в селе Красино Дубенского района около 22:00 на ул. Центральная 47-летний мужчина на автомашине «УАЗ-220694» без государственных регистрационных знаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате велосипедист скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. У водителя «буханки» установлено алкогольное опьянение (1,045 мг/л), на него составлены соответствующие протоколы.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов на международном экологическом конгрессе рассказал о достижениях Мордовии в органическом производстве
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В поселке Кадошкино при поддержке ВЭБ.РФ открыли новый тепличный комплекс по выращиванию роз
В День России Глава Мордовии Артём Здунов встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции
Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года