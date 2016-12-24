Двое заключенных мордовских колоний заплатят штрафы за экстремистские татуировки

Как установили сотрудники полиции, 20-летний и 36-летний осужденные двух исправительных колоний Мордовии публично демонстрировали неограниченному числу заключенных татуировки на своем теле, содержащие эмблему экстремистской организации.

По информации МВД по РМ, в отношении них были составлены административные протоколы за публичные «показы» запрещенной символики. По решению суда сидельцам назначено наказание в виде штрафов в размере по 1-ой тысяче рублей каждому.