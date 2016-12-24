50-летняя жительница Саранска проведет в колонии 7 лет за убийство супруга

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Верховный Суд Мордовии оставил без изменения приговор, по которому 50-летняя жительница Саранска ранее получила 7 лет колонии за убийство супруга.
По данным следствия, вечером 14 января этого года в Саранске в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры осужденная дама нанесла 54-летнему мужу удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По информации прокуратуры РМ, конфликт у семейной пары возник на почве аморального и противоправного поведения мужчины. В ходе следствия вину в преступлении женщина признала полностью.
Приговор обжаловал защитник женщины, указывая на отсутствие у нее умысла на убийство благоверного. Но с учетом мнения стороны обвинения жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.
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