50-летняя жительница Саранска проведет в колонии 7 лет за убийство супруга

Верховный Суд Мордовии оставил без изменения приговор, по которому 50-летняя жительница Саранска ранее получила 7 лет колонии за убийство супруга.

По данным следствия, вечером 14 января этого года в Саранске в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры осужденная дама нанесла 54-летнему мужу удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По информации прокуратуры РМ, конфликт у семейной пары возник на почве аморального и противоправного поведения мужчины. В ходе следствия вину в преступлении женщина признала полностью.

Приговор обжаловал защитник женщины, указывая на отсутствие у нее умысла на убийство благоверного. Но с учетом мнения стороны обвинения жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.