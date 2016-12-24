В Саранске на ярмарке трудоустройства представят более трех тысяч вакантных рабочих мест

23 июня стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Саранске ярмарка пройдет с 10 до 12 часов в спортивно-развлекательном комплексе «Огарев Арена».

Почти 100 региональных организаций и предприятий сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, торговли и услуг представят более трех тысяч вакантных рабочих мест.

В их числе: RM-Rail, Биохимик, ВКМ-Сталь, Приборостроительный завод, предприятия кабельного кластера, Мордовцемент, МПК Атяшевский, Хорошее дело, Тепличное, МГУ им. Н.П.Огарева и другие.

Соискатели смогут побеседовать с работодателями и узнать о вакансиях «из первых уст». Кадровые консультанты помогут подобрать рабочие места, соответствующие опыту и образованию.

На площадке «Мой выбор» специалисты Кадрового центра проведут для всех желающих профориентационное тестирование и помогут определить направления для обучения и развития.

Кроме того, гостей мероприятия ждут мастер-классы по востребованным специальностям с использованием учебного оборудования: 3-D моделирование, стилистика, робототехника, работа с инструментами автомеханика, изготовление фигурок из теста, сервировка стола и многое другое.

На ярмарке также состоится презентации ведущих профессиональных учебных заведений Саранска и пройдет демонстрация творческих работ студентов Института национальной культуры МГУ им. Н.П.Огарева.

На отдельной площадке развернется ярмарка самозанятых. Производители Мордовии представят сувенирную продукцию, одежду, украшения, предметы интерьера и другие изделия, а специалисты центра «Мой бизнес» помогут раскрыть предпринимательский потенциал, найти новые возможности самореализации и обеспечить источник основного или дополнительного заработка.