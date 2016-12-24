В Мордовии в ДТП погибли водитель и пассажирка «БМВ Х5»

Репортер

По данным Госавтоинспекции республики, 18 июня в Большеберезниковском районе Мордовии в 12:10 на автодороге Саранск – Б. Березники 30-летний молодой человек за рулем «БМВ Х5» не справился управлением -  автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в дорожный отбойник, после чего опрокинулся в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «БМВ-Х5» скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. У водителя взята кровь на анализ.

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