В Мордовии в ДТП погибли водитель и пассажирка «БМВ Х5»

По данным Госавтоинспекции республики, 18 июня в Большеберезниковском районе Мордовии в 12:10 на автодороге Саранск – Б. Березники 30-летний молодой человек за рулем «БМВ Х5» не справился управлением - автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в дорожный отбойник, после чего опрокинулся в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «БМВ-Х5» скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. У водителя взята кровь на анализ.