В Мордовии в ДТП погибли водитель и пассажирка «БМВ Х5»

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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
По данным Госавтоинспекции республики, 18 июня в Большеберезниковском районе Мордовии в 12:10 на автодороге Саранск – Б. Березники 30-летний молодой человек за рулем «БМВ Х5» не справился управлением - автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в дорожный отбойник, после чего опрокинулся в левый по ходу движения кювет.
В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка «БМВ-Х5» скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. У водителя взята кровь на анализ.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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