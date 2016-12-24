Бывший начальник отдела закупок Чамзинской птицефабрики лишился 2,6 млн рублей коммерческого подкупа

В ноябре 2022 года бывший начальник отдела закупок АО «Птицефабрика «Чамзинская» был признан виновным в коммерческом подкупе. Суд ему «влепил» 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. По информации прокуратуры РМ, с осужденного товарища по иску сейчас была взыскана и сумма самого коммерческого подкупа - 2,6 миллиона рублей.

В ходе следствия было установлено, что начальник отдела закупок принимал от представителей различных фирм деньги за обеспечение их выбора в качестве поставщиков продукции для птицефабрики.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой незаконной сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Прокурор Чамзинского района обратился в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между участниками коммерческого подкупа по передаче денежных средств в сумме более 2,6 млн. рублей.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с получателя коммерческого подкупа в доход Российской Федерации взысканы денежные средства в размере более 2,6 млн рублей.