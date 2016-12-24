Саранская пенсионерка отдала свои сбережения за «спасение» племянницы от уголовных последствий ДТП

По информации МВД по РМ, в минувшие выходные в саранский отдел полиции обратилась пожилая местная жительница с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка стала жертвой обмана по распространенному сценарию о виновном в ДТП родственнике.

Позвонившая женщине плачущая девушка выдавала себя за ее племянницу, а второй участник криминального представления- за сотрудника правоохранительных органов. Офицер сообщил, что по вине ее родственницы произошло ДТП, в котором есть пострадавшие. Для примирения с потерпевшими и ухода от уголовной ответственности, как всегда, требовались деньги.

Пожилая жительница Саранска не пожалела для «спасения» племянницы свои сбережения - 230 тысяч рублей она отдала подъехавшему к ней домой неизвестному типу.

Последовавший потом звонок племяннице расставил все по местам - у девушки все в было в порядке, ни в какое ДТП она не попадала. Пенсионерка обратилась в полицию. В настоящий момент устанавливаются личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступлений.

Сотрудники МВД по РМ призывают жителей республики провести разъяснительную беседу с престарелыми родственниками и близкими людьми о существующей опасности потерять сбережения от подобных действий мошенников.