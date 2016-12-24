Председатель правления республиканского отделения Российского фонда мира ответит на вопросы жителей региона

Репортер

20 июня в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте председатель правления республиканского отделения Российского фонда мира Ольга Филёткина ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/34k8V3 либо во время трансляции.

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