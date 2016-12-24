Проекты Мордовии выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов около 33 млн рублей

Определены победители второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2023 году. Проекты Мордовии выиграли почти 33 млн рублей. Это 19 социальных и культурных инициатив общественных организаций республики. Они направлены на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации, создание сообществ и развитие национальной культуры.



Например, в рамках проекта «Фестиваль «Удивительный мир активной тишины в Мордовии» планируется создать условия для развития коммуникативных навыков и расширения круга общения «вживую» инвалидов по слуху с детства. Сделать это планируется через реализацию их творческого потенциала и сохранение национальных культурных ценностей.



Проект «Семейный МФЦ. Республика Мордовия» рассчитан на оказание помощи семьям с детьми, семьям мобилизованных и участников СВО.



Культурно-просветительский проект «Эрек кяль. Живой язык» призван создать креативное творческое пространство для носителей, любителей мокшанского и эрзянского языка.



Проект авиамодельного клуба «Кавал» (в переводе с мордовского языка - коршун) подразумевает комплекс мероприятий, позволяющий вывести на новый качественный уровень авиамодельный спорт в Рузаевском муниципальном районе.



Всего в России гранты получат 1504 социально ориентированные некоммерческие организации на общую сумму 3,5 млрд рублей. Реализация проектов начнется с 1 июля. А 1 сентября 2023 года стартует прием заявок на новый грантовый конкурс.