Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Ичалковского района

«Сегодня 100-летие отмечает Елена Павловна Тюмкина, наша землячка из Ичалковского района. На ее поколение выпали и тяготы войны, и послевоенного времени. Со всем справились.

Елена Павловна - труженица тыла, много лет проработала в колхозе имени Куйбышева. Очень добрый и отзывчивый человек, ее любят и уважают в родном селе.

Сейчас рядом большая дружная семья - дети, внуки, правнуки. И она сама всех угощает, всем рада, столько энергии и оптимизма! От души поздравляю Елену Павловну! Крепкого здоровья, активного долголетия!»