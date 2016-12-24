Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Ичалковского района

«Это наше общее большое дело»
В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
«Сегодня 100-летие отмечает Елена Павловна Тюмкина, наша землячка из Ичалковского района. На ее поколение выпали и тяготы войны, и послевоенного времени. Со всем справились.
Елена Павловна - труженица тыла, много лет проработала в колхозе имени Куйбышева. Очень добрый и отзывчивый человек, ее любят и уважают в родном селе.
Сейчас рядом большая дружная семья - дети, внуки, правнуки. И она сама всех угощает, всем рада, столько энергии и оптимизма! От души поздравляю Елену Павловну! Крепкого здоровья, активного долголетия!»
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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