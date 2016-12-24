Бондарных дел мастер из Больших Березников развивает семейное ремесло в родной республике

Большеберезниковский бондарь Олег Буров широко известен не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Своими руками он создает из, казалось бы, бездушного куска дерева посуду и утварь, которую приобретают жители и гости Мордовии. В перечень его изделий входят дубовые бочки для солений и напитков, тарелки, подносы, менажницы, разделочные доски, салатники и многое другое.

Заниматься производством деревянных изделий Олег начал не просто так – это история, длиною в жизнь. Дело в том, что бондарь в семье Буровых не только он, а еще несколько поколений мужчин в семье. И несмотря на то, что технологии прочно вошли в нашу жизнь и практически полностью заменили физический труд, их ремесло не теряет актуальности по сей день. Ведь настоящие ценители знают – вкус солений из дубовой кадушки не сравнится с продуктом из стеклянной тары. К тому же каждый бондарь уверен: никакая машина не сможет сделать бочку также как человек, ведь робот не способен почувствовать запах дерева, а значит идеально подобрать сырье под определенный продукт.

Важно отметить, что именно Олег первым в республике освоил сегментное точение из нескольких пород древесины. Это ольха, вяз, черный дуб. В этой технике самозанятый изготавливает салатники, вазы и глубокие чаши. За долгие годы появился не только профессионализм, но и многочисленные награды.

В развитии дела Олег полагается на собственные силы, знания и опыт семьи. Однако, без надежных партнеров не обойтись. Он не раз обращался в Центр «Мой бизнес», который работает по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и уже несколько лет является клиентом Центра.

«В Центре «Мой бизнес» мне помогли разобраться с тем, как выйти на электронную торговую площадку. Вопрос был решен бесплатно и в кратчайшие сроки. Это отличное решение для тех, кто задумывается о своем деле или уже ведет его», - отмечает мастер.

Кроме того, Олег Буров регулярно принимает участие в ярмарках самозанятых, второй год подряд принимает участие в форумах «Территория бизнеса» и «Лучшие в своем деле».