В Мордовии подвели итоги конкурса на предоставление грантов на развитие туристической инфраструктуры

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В республике состоялось подведение итогов конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.
Комиссией по отбору проектов определены победители на получение грантов в 2023 году.
Так, победителями отбора по направлению создания или развития национальных туристских маршрутов стали:
- ООО «Отель»
- ИП Курочкин Василий Николаевич
- ИП Колесников Сергей Александрович
- ООО «Гостиница Саранск»
Получателями грантовой поддержки уже в этом году будет реализовано 4 проекта – перед отелями «Рэдиссон» и «Саранск» возникнут новые локации для туристов и местных жителей с национальной кухней и местными сувенирами. На улицах города появится 5 фуд-траков с новым прочтением мордовской кухни в формате популярной уличной еды.
Кроме того, победителями отбора по направлению создания или развития пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов стали:
- ИП Гасанов Олег Тофикович
- ООО «Агрофирма «Норов»
- ООО «Роща»
- ИП Лазарева Ольга Николаевна
- ООО «КиТ»
- ООО «Акватория»
- ИП Грошев Роберт Ринатович
С грантовой поддержкой инвесторами будет обустроено 7 пляжей в республике. В их числе - пруд Зеленая роща и водоем у «Огней Саранска», Сузгарьевский водоем, пляж на Суре в селе Сабаево, Гусиное озеро в Больших Березниках, пруд в селе Лямбирь.
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