В Мордовии подвели итоги конкурса на предоставление грантов на развитие туристической инфраструктуры

В республике состоялось подведение итогов конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Комиссией по отбору проектов определены победители на получение грантов в 2023 году.

Так, победителями отбора по направлению создания или развития национальных туристских маршрутов стали:

- ООО «Отель»

- ИП Курочкин Василий Николаевич

- ИП Колесников Сергей Александрович

- ООО «Гостиница Саранск»

Получателями грантовой поддержки уже в этом году будет реализовано 4 проекта – перед отелями «Рэдиссон» и «Саранск» возникнут новые локации для туристов и местных жителей с национальной кухней и местными сувенирами. На улицах города появится 5 фуд-траков с новым прочтением мордовской кухни в формате популярной уличной еды.

Кроме того, победителями отбора по направлению создания или развития пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов стали:

- ИП Гасанов Олег Тофикович

- ООО «Агрофирма «Норов»

- ООО «Роща»

- ИП Лазарева Ольга Николаевна

- ООО «КиТ»

- ООО «Акватория»

- ИП Грошев Роберт Ринатович

С грантовой поддержкой инвесторами будет обустроено 7 пляжей в республике. В их числе - пруд Зеленая роща и водоем у «Огней Саранска», Сузгарьевский водоем, пляж на Суре в селе Сабаево, Гусиное озеро в Больших Березниках, пруд в селе Лямбирь.