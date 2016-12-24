На ПМЭФ-2023 обсудили запуск системы «ЦУР Бизнес»

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях». Одной из главных тем стал региональный инвестиционный стандарт. Для обеспечения финансового суверенитета России сегодня активно привлекаются частные инвестиции.

«В ближайшей перспективе должен быть сделан упор на частном секторе, – сообщил Министр экономического развития РФ Максим Решетников. – Сейчас на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 трлн руб. Эти средства могут быть направлены напрямую в проекты и стать высокодоходными инвестициями с большей отдачей для экономики».

Чтобы инвесторы вкладывали капитал в развитие регионов, в России разрабатываются и внедряются механизмы обратной связи, которые ускоряют решение вопросов бизнеса. Одним из таких механизмов стала система «ЦУР Бизнес», запущенная в этом году в 11 пилотных регионах страны, в том числе в Мордовии.

«Реализация регионального инвестиционного стандарта и механизмов «ЦУР Бизнес» предполагает активное взаимодействие глав субъектов с местными инвесторами, – объяснил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. – Обеспечивая оперативную и прозрачную обратную связь в решении проблем локального бизнеса, государство задает тренд на человекоцентричные коммуникации, в основе которых – граждане с их актуальными, насущными запросами и проблемами, решение которых не терпит отлагательств».

В феврале АНО «Диалог» провел опрос среди инвесторов из пилотных регионов и выяснил, что 72% опрошенных знают о том, что в их субъекте действует Инвестиционный комитет, а 60% считают, что взаимодействие государства и инвестора сегодня значительно упростилось.

В Мордовии система «ЦУР Бизнес» начала работать благодаря совместным усилиям Центра управления регионом и Минэкономики РМ. Министерство взяло на себя роль оператора для приема обращений, а Центр предоставил ему доступ к системам «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи», подключил отраслевых специалистов и провел их обучение.

«ЦУР Бизнес» позволяет собирать вопросы, жалобы и предложения через все доступные каналы для оперативного предоставления ответов. В нашей республике представители бизнеса могут направить свои обращения через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», паблики Минэкономики РМ и «Мой бизнес | Республика Мордовия» в соцсетях, а также по номеру горячей линии: 8 (8342) 24-77-77.