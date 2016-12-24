В Мордовии развивается детское здравоохранение

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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии медицинские работники в области перинатологии, неонатологии и педиатрии повысили квалификацию в симуляционных центрах.
Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами с целью сохранения репродуктивного здоровья. Также выросла доля детей в возрасте до 17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами.
Оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.
Кроме того, продолжается пропаганда здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья, разъяснительная работа с подростками и их родителями (законными представителями) о необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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