В Саранске полицейские и волонтеры уничтожали «уличную рекламу» наркотиков

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В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ, студенты-волонтеры МГПУ имени М.Е. Евсевьева и юнармейцы при поддержке Администрации Саранска провели очередную профилактическую акцию «Чистый город! Здоровый город!».
Полицейские и активисты обследовали фасады зданий на территории Октябрьского района города. Обнаруженные надписи с адресами сайтов распространителей наркотиков были закрашены.
Также полицейские напомнили, что за нанесение объявлений с контактами распространителей наркотиков и предложениями о сбыте наркотических средств предусмотрена административная ответственность.
МВД по Республике Мордовия напоминает жителям региона: если вам стала известна информация о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов, об этом следует сообщить в дежурную часть МВД по РМ по телефону 8(8342) 47-77-71 или 102.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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