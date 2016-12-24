В Мордовии автомобилист погасил все штрафы ГИБДД, чтобы не лишиться кроссовера «Porsche Cayenne»

Должник из Ардатовского района Мордовии хорошо знаком судебным приставам республики. Ранее в его отношении уже было возбуждено 518 исполнительных производств за неуплату штрафов ГИБДД на сумму около 600 тысяч рублей. За нарушение сроков, установленных для добровольной оплаты, мужчину обязали выплатить еще полмиллиона рублей в виде исполнительского сбора.

В основном, все нарушения Правил дорожного движения фиксировали камеры г. Москвы. Отследив маршрут передвижения кроссовера «PorscheCayenne», инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство, сотрудники органа принудительного исполнения составили акт описи и ареста с последующим изъятием. Чтобы автомобиль не продали «с молотка», собственник погасил задолженность в полном объеме.

Сейчас же, по информации УФССП по РМ, на злостного должника было возбуждено 82 исполнительных производства на общую сумму 148 тысяч рублей - также за неуплату штрафов ГИБДД. В добровольном порядке тот платить не хотел, что привело к применению в отношении него мер принудительного исполнения. Судебный пристав арестовал денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении его «PorscheCayenne».

Следующей мерой стало предупреждение товарища об ограничении в части управления транспортным средством. Как отмечается, осознавая последствия, автомобилист оперативно нашел необходимые денежные средства и оплатил штрафные долги.