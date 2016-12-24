В МВД по РМ немного дополнили информацию по ДТП с двумя погибшими людьми

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Как ранее сообщалось, 15 июня в половине пятого вечера в Краснослободском районе республики на федеральной трассе М5 Урал «Подъезд к городу Саранску», водитель автомашины «Лада Гранта» при повороте налево не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, и совершил столкновение с автомашиной «Камаз».
В результате ДТП водитель и пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте происшествия. Как выясняется, управлял легковым авто 26-летний парень со стажем вождения с 2015 года.
Водитель «Камаза» находился за рулем в трезвом состоянии, у погибшего водителя «Гранты» взята кровь на анализ.
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