На подъезде к Саранску в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир «Гранты»

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, 15 июня в 16 часов 40 минут на 75 км федеральной трассы М5 Урал «Подъезд к городу Саранску», по предварительным данным, водитель автомашины «Лада Гранта»при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» - грузовик двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП водитель и пассажир «Гранты» от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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