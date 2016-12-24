Проекту Народного фронта «Все для Победы!» – 1 год

Проект «Народный фронт. Все для победы!» в июне отмечает свой первый год успешной работы. За это время все население страны оказывало помощь военнослужащим в зоне СВО, передавая вещи, необходимые для выполнения боевых задач. Всего собрано 6,7 млрд. рублей, благодаря регулярным переводам средств от 23 тысяч человек и организаций со всей страны. Более 500 автомобилей и 1 тысяча 700 квадрокоптеров были доставлены в зону боевых действий, а также собрано и доставлено 1 тыс. 500 тонн груза – это 2 тысячи фур!

«Народный фронт. Все для победы!» является проектом, который объединяет людей в стремлении оказать помощь защитникам Родины. На протяжении года в проекте принимали участие люди разного возраста, профессий и социального статуса. Все они добровольно вносили свой вклад в поддержку наших военных.

Активными участниками сбора стали мордовские предприниматели, сотрудники республиканских министерств и ведомств. Им были вручены Благодарственные письма от руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова.

«Мы выражаем благодарность всем и каждому, кто принимает участие в данном проекте и помогает российским военным. От нашего регионального отделения доставлено на передовую 13 гуманитарных грузов. И мы призываем всех граждан и дальше работать в этом направлении. Вместе мы можем сделать больше!», - отметил исполняющий обязанности руководителя исполкома Народного фронта в Республике Мордовия Александр Назаркин.