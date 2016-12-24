В Саранске суд вынес приговор мастерам «обнала»

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По информации из Ленинского районного суда Саранска, пятеро «обнальщиков» выслушали приговор за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Ответ перед законом держали 47-летний А.Родькин, 37-летний М.Тюлюков, 66-летний В.Настькин, 68-летний А.Филянкин и 27-летняя Е.Киселева.
По данным следствия, «повелители бакнот» работали территории Саранска в период с января 2015 по ноябрь 2016 года - до момента разоблачения преступной группы сотрудниками полиции и проведения следственных действий в отношении ее участников.
«Финансовые специалисты» использовали различные офисные помещения, расположенные на территории Саранска, где осуществляли расчетно-кассовое обслуживание заказчиков, а также проводили расчеты по поручению физических и юридических лиц.
Клиенты могли получать наличность «на руки» благодаря фиктивным договорам о поставках товаров и оказании услуг. Разумеется, за эту «услугу» организаторам выплачивались приличные комиссионные.
Как указывается, в результате своей преступной деятельности в составе организованной группы осужденные извлекли доход в сумме более 25 миллионов рублей.
В судебном заседании А.Родькин, М.Тюлюков, Е.Киселева, В.Настькин вину признали частично, а А.Филянкин вину не признал.
В итоге, за совершенные преступления А.Родькину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в доход государства в размере 250 тысяч рублей, М.Тюлюкову - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей, В.Настькину и А.Филянкину - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 80 тысяч рублей каждому Е.Киселевой - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца со штрафом в доход государства в размере 200 тысяч рублей (наказание женщине отсрочено до марта 2037 года до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста).
Местом отбывания наказания суд определил всем исправительную колонию общего режима.
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