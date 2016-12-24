Делегации Мордовии и Республики Беларусь площадке ПМЭФ-2023 обсудили расширение взаимной кооперации

Делегация Мордовии продолжает работу на площадке ПМЭФ-2023. Второй день форума начался со встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым.



От региона во встрече участвовали заместители Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, представители промышленного бизнес-сообщества. Беларусь представляли первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников, первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Олег Швец.



Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся расширения кооперационных связей, сферы импортозамещения, строительства, образования, спорта, сельского хозяйства и лесных ресурсов.



Тему импортозамещения обсудили в части обеспечения национальных экономик отечественным ПО, программно-аппаратными комплексами и телекоммуникационным оборудованием.



Республика Мордовия проявила интерес к совместному производству техники на базе шасси Минского автозавода, рассматривались совместные наработки в вагоностроении.



Также, стороны предметно обсудили гуманитарную сферу. Были достигнуты договоренности по расширению программ обмена студентами по линии здравоохранения.



Для дальнейшего выстраивания взаимодействия Дмитрий Крутой пригласил представителей Мордовии посетить Беларусь. Предварительно будет сформирована повестка с учетом перспективных проектов, взаимовыгодных для реализации. Делегаты от Мордовии также предложили коллегам посетить нашу республику.



Напомним, что Республика Беларусь является одним из ключевых партнеров Мордовии. В настоящее время торгово-экономические отношения с государством поддерживают свыше 60 предприятий нашей республики, а по итогам 2022 года объем внешнеторгового оборота Мордовии с Беларусью вырос на 131,2%.