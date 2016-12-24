В Саранске завершилось обучение социальных предпринимателей по программе «Бизнес-акселерация»

В республике растут инвестиции в основной капитал
Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
Начиная с 5 июня на базе МГУ им. Огарева в «Точке кипения» с ведущими спикерами встречались представители малого бизнеса, которые осуществляют деятельность в сфере социального предпринимательства.
Бесплатное обучение организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» и проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Впервые программа «Бизнес-акселерация» была запущена в Мордовии в прошлом году. В результате 8 социальных предпринимателей региона смогли успешно защитить свои проекты и получили гранты от государства от 100 до 500 тысяч рублей на их реализацию
В этом году обучение прошли порядка 40 человек. Опытом и навыками успешного ведения бизнеса с ними поделились 6 предпринимателей, специальным гостем стала исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина.
В завершающий учебный день участники программы представили несколько проектов на рассмотрение, чтобы выявить недочеты и не допустить ошибок перед комиссией. Потому, как защита бизнес-проектов – самый ответственный и важный момент.
К тому же, побороться за победу действительно стоит, ведь возможность получить государственную поддержку стала доступнее за счет увеличения общей суммы грантов. В этом году эта цифра возросла до 15 миллионов рублей.
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Глава Мордовии и заместитель министра экономического развития Мурат Керефов встретились с бизнесом
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