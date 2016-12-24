В Краснослободском районе отремонтировали дорогу к социально значимым объектам

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснослободском районе продолжается ремонт автодороги с. Чукалы – с. Черновские Выселки - г. Краснослободск - г. Темников.

Жители этих сел давно ждали обновления дороги, поскольку здесь проходит школьный маршрут, по которому из Черновских Выселок в Красноподгорную школу возят учеников. Также по ней местное население добирается до места работы. Кроме того, в Черновских Выселках функционирует ФАП, который обслуживает пациентов из близлежащих сел.

Рабочие почти заново отстроили 3,5 километровый участок дороги до Черновских Выселок. Здесь строители сняли старый слой и на основание из щебенки уложили два слоя нового асфальтового покрытия. В настоящее время завершаются работы по отсыпке обочин.