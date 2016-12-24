Председатель Правительства Мордовии провел встречу с руководителем территориального Управления Россельхознадзора

Репортер

15 июня председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков встретился с руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Виктором Кидяевым.

Обсуждались вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности нашей республики, качества сельскохозяйственной продукции. Участники говорили о значимости обеспечения эпизоотической безопасности, ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель.

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