Председатель Правительства Мордовии провел встречу с руководителем территориального Управления Россельхознадзора

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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
15 июня председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков встретился с руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области Виктором Кидяевым.
Обсуждались вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности нашей республики, качества сельскохозяйственной продукции. Участники говорили о значимости обеспечения эпизоотической безопасности, ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель.
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В Мордовии открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
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